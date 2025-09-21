    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок обстрілу пошкоджено котельню в Чугуєві
21.09.2025  19:35   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу пошкоджено котельню в Чугуєві

Одна з міських котелень Чугуєва зазнала ушкоджень внаслідок удару. Постраждалих немає, служби працюють на місці.

вибух

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ввечері 20 вересня російські війська завдали удару по місту, передає РЕДПОСТ. Пошкоджено одну з котелень, яка вже була повністю підготовлена до опалювального сезону.

За словами Мінаєвої, об’єкт зазнав значних руйнувань. Наразі у місті тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби, які працюють у злагодженому режимі.

Очільниця міста уточнила, що цього разу обійшлося без постраждалих серед населення.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф окупанти завдали п'ять ударів БпЛА типу «Герань-2». по Чугуєву. 

Тэги:  харків, обстріл, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Спорт У Харкові відбулися незвичні змагання бігунів (фото)   21.09 Надзвичайні події У Куп’янську жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі 21.09 Надзвичайні події ДСНС Харківщини гасить лісову пожежу біля села Борщівка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 