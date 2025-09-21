21.09.2025 19:35 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу пошкоджено котельню в Чугуєві

Одна з міських котелень Чугуєва зазнала ушкоджень внаслідок удару. Постраждалих немає, служби працюють на місці.

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ввечері 20 вересня російські війська завдали удару по місту, передає РЕДПОСТ. Пошкоджено одну з котелень, яка вже була повністю підготовлена до опалювального сезону.

За словами Мінаєвої, об’єкт зазнав значних руйнувань. Наразі у місті тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби, які працюють у злагодженому режимі.

Очільниця міста уточнила, що цього разу обійшлося без постраждалих серед населення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф окупанти завдали п'ять ударів БпЛА типу «Герань-2». по Чугуєву.