Внаслідок обстрілу пошкоджено котельню в Чугуєві

Одна з міських котелень Чугуєва зазнала ушкоджень внаслідок удару. Постраждалих немає, служби працюють на місці.
Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ввечері 20 вересня російські війська завдали удару по місту, передає РЕДПОСТ. Пошкоджено одну з котелень, яка вже була повністю підготовлена до опалювального сезону.
За словами Мінаєвої, об’єкт зазнав значних руйнувань. Наразі у місті тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби, які працюють у злагодженому режимі.
Очільниця міста уточнила, що цього разу обійшлося без постраждалих серед населення.
