21.09.2025 18:48 Рита Парфенова

ДСНС Харківщини гасить лісову пожежу біля села Борщівка

Поблизу села Борщівка Балаклійської громади виникла масштабна пожежа в лісі.



Фото ілюстративне

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію, на місці пожежі працюють бригади ДСНС, які здійснюють заходи з локалізації та ліквідації вогню.

Начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив про ситуацію та закликав мешканців зберігати спокій. «Поблизу села Борщівка горить ліс. Бригади ДСНС працюють над ліквідацією пожежі. Просимо зберігати спокій та не наближатися до району загоряння», – зазначив він.

Влада громади нагадує, що у випадку поширення займання чи появи диму необхідно інформувати екстрені служби та не підходити до небезпечної зони.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 26 оперативних виїздів. Основна частина роботи стосувалася ліквідації пожеж, у тому числі спричинених обстрілами.