Рятувальники евакуювали жінку з прифронтового села Харківщини

21 вересня співробітники ДСНС провели обов’язкову евакуацію мешканців Борівської громади Ізюмського району.

За допомогою броньованого автомобіля рятувальники вивезли з селища Борова одну цивільну жінку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області,

До операції було залучено трьох представників ДСНС, зокрема офіцера громади, а також одну одиницю техніки.

Рятувальники нагадують жителям населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація: залишатися у небезпечній зоні — значить наражати себе на ризик. Найкращий спосіб зберегти життя та здоров’я — своєчасно виїхати у більш безпечні регіони.

Для охочих евакуюватися на Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Телефон для звернень: 0-800-33-92-91.

