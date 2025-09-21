    
21.09.2025  17:41   Рита Парфенова

Рятувальники евакуювали жінку з прифронтового села Харківщини

21 вересня співробітники ДСНС провели обов’язкову евакуацію мешканців Борівської громади Ізюмського району.

Новини Харкова: рятувальники евакуювали жінку з Борової

За допомогою броньованого автомобіля рятувальники вивезли з селища Борова одну цивільну жінку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 

До операції було залучено трьох представників ДСНС, зокрема офіцера громади, а також одну одиницю техніки.

Рятувальники нагадують жителям населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація: залишатися у небезпечній зоні — значить наражати себе на ризик. Найкращий спосіб зберегти життя та здоров’я — своєчасно виїхати у більш безпечні регіони.

Для охочих евакуюватися на Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Телефон для звернень: 0-800-33-92-91.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники евакуювали дитину з прифронтової зони Харківщини.
Тэги:  харків, евакуація, агрессия россии
