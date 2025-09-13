13.09.2025 15:20 Віталій Хіневич

Рятувальники евакуювали дитину з прифронтової зони Харківщини

13 вересня рятувальники ДСНС провели евакуацію мешканців Кіндрашівської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли із села Гусинка трьох цивільних, серед яких була дитина.

До евакуаційної операції залучались троє рятувальників, серед них офіцер громади.

«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!

На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», - сказали рятувальники.

