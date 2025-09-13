13.09.2025 10:05 Віталій Хіневич

Кадри нічних пожеж на Харківщині, що виникли внаслідок ворожих обстрілів, показали рятувальники

Вночі 13 вересня ворог здійснив комбіновану атаку керованими авіабомбами та ударними безпілотниками по населених пунктах Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Куп'янський район:

Внаслідок влучання БПЛА по території приватного домоволодіння у с. Балка Великобурлуцької громади горів приватний будинок та господарча споруда на площі 120 м.кв. Постраждала жінка 1962 р.н.

Харківський район:

На території дитячого закладу у м. Люботин внаслідок атаки БпЛА горів гараж, легковий автомобіль та трактор на площі 30 м кв. Пошкоджені адміністративні будівлі. Постраждалих немає.

Богодухівський район:

Внаслідок влучання керованих авіабомб та БПЛА горіли покрівля та конструктивні елементи будинку культури у с. Калинове Золочівської громади на площі 500 м кв. Пошкоджені житлові будинки та покрівля будівлі лікувального закладу. Медичним розрахунком ДСНС була надана допомога двом жінкам 1958 та 1964 р.н., які отримали гостру реакція на стрес.

