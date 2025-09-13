13.09.2025 09:30

Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем фізкультури та спорту



«Шановні спортсмени, тренери, фахівці в галузі фізичної культури та всі прихильники здорового способу життя!

Вітаю зі святом сили духу, витривалості, мужності та незламності!

Сьогодні, в часи повномасштабної війни, спорт набуває особливого значення. Це не лише перемоги, медалі й рекорди. Це стійкість, дисципліна та психологічна підтримка, яка допомагає триматися і на передовій, і в тилу.

Особлива вдячність усім, хто продовжує прославляти Україну на міжнародній арені. Ваші досягнення - це гордість Харкова і всієї країни. Попри складні обставини, в нашому місті працюють спортивні секції, тренуються діти, формується нове покоління переможців. Це справжній подвиг - розвивати фізкультуру і спорт у прифронтовому Харкові.

Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, нових здобутків і мирного неба!».

