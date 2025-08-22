У Харкові нагородили переможців дитячого футбольного турніру (фото)

22.08.2025 08:17 Мирон Зелений

21 серпня у Харкові пройшов фінал відкритого футбольного турніру «Дитячі мрії» до Дня міста Харкова.

У змаганнях взяли участь 12 команд.

Кращий воротар — Корогодін Артур, ФК «Металіст 1925»

Кращий захисник — Жирний Давид, ФК «Нова-Баварія»

Кращий бомбардир — Шаповалов Марк, ФК «Металіст»

Кращий гравець турніру — Веретільник Дмитро, ФК «Шаровка»

Переможці та призери турніру:

Чемпіон Бронзової Ліги — ФК «Авангард» (м. Мерефа)

Чемпіон Срібної Ліги — ФК «Арсенал» (м. Харків)

Основна турнірна таблиця:

1 місце — ФК «Шаровка»

2 місце — ФК «Металіст»

3 місце — ФК «Нова-Баварія»

4 місце — ФК «Металіст 1925»

Переможців та призерів турніру привітав і нагородив міський голова Ігор Терехов.

«Ви всі - переможці! Звісно, є ті, хто сьогодні сильніший. Але я щиро вітаю кожного з вас, бо ви - справжні бійці. Хочу побажати, щоб наступний турнір проводився вже в мирній Україні. Щоб ми не ховалися від повітряних тривог, не боялися обстрілів, а, як і раніше, насолоджувалися футболом, а ви дарували нам свято спорту», - зазначив мер.