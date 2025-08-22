    
22.08.2025  08:17   Мирон Зелений

У Харкові нагородили переможців дитячого футбольного турніру (фото)

21 серпня у Харкові пройшов фінал відкритого футбольного турніру «Дитячі мрії» до Дня міста Харкова.

Харків, футбол
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Турнір зібрав юних футболістів з Харкова та Харківської  області.
 
У змаганнях взяли участь 12 команд. 
 
Кращий воротар — Корогодін Артур, ФК «Металіст 1925»
Кращий захисник — Жирний Давид, ФК «Нова-Баварія»
Кращий бомбардир — Шаповалов Марк, ФК «Металіст»
Кращий гравець турніру — Веретільник Дмитро, ФК «Шаровка»
 
Переможці та призери турніру:
 
Чемпіон Бронзової Ліги — ФК «Авангард» (м. Мерефа)
Чемпіон Срібної Ліги — ФК «Арсенал» (м. Харків)
Основна турнірна таблиця:
1 місце — ФК «Шаровка»
2 місце — ФК «Металіст»
3 місце — ФК «Нова-Баварія»
4 місце — ФК «Металіст 1925»
 
Переможців та призерів турніру привітав і нагородив міський голова Ігор Терехов. 
«Ви всі - переможці! Звісно, є ті, хто сьогодні сильніший. Але я щиро вітаю кожного з вас, бо ви - справжні бійці. Хочу побажати, щоб наступний турнір проводився вже в мирній Україні. Щоб ми не ховалися від повітряних тривог, не боялися обстрілів, а, як і раніше, насолоджувалися футболом, а ви дарували нам свято спорту», - зазначив мер.


Фотогалерея

Тэги:  харків, спорт, футбол, ігор терехов
