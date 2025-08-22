    
22.08.2025  08:05   

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 21 серпня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 4143 вакансії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Кухар – 120 000 грн.          
  • Менеджер – 45 000 грн.          
  • Агроном – 40 000 грн.          
  • Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.          
  • Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 30 000 грн.           
  • Заступник директора – 29 000 грн.          
  • Головний енергетик – 27 000 грн.          
  • Електромеханік – 25 000 грн.          
  • Лаборант – 23 000 грн.          
  • Спеціаліст державної служби – 20 450 грн.          
         
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
          
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером 0800 600 498.           
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
 
Тэги:  робота, харків
