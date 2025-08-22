Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 21 серпня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 4143 вакансії.
Комментариев: 0
Фортуна може піднести приємні сюрпризи, день сприятливий для фінансових рішень та покупок. Також це чудовий час для спілкування, нових знайомств і сміливих кроків у коханні.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
влажность:
давление:
ветер: