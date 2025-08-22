    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
22.08.2025  08:25   Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. 
 
3 з цих пожеж зафіксовані у природних екосистемах, зокрема 1 у лісовому масиві на території Борівського лісництва поблизу селища Борова Ізюмського району.
 
Вночі ворог вдарив по двох недіючих підприємствах у м. Чугуєві та селищі Малинівка Чугуївського району, спричинивши пожежі, котрі оперативно були ліквідовані силами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
 
Загалом ліквідовано 23 пожежі в природних екосистемах на загальній площі близько 19 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківської області попередили про пожежну небезпеку.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
