22.08.2025 08:25 Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

3 з цих пожеж зафіксовані у природних екосистемах, зокрема 1 у лісовому масиві на території Борівського лісництва поблизу селища Борова Ізюмського району.

Вночі ворог вдарив по двох недіючих підприємствах у м. Чугуєві та селищі Малинівка Чугуївського району, спричинивши пожежі, котрі оперативно були ліквідовані силами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Загалом ліквідовано 23 пожежі в природних екосистемах на загальній площі близько 19 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram