Ворог атакував дронами село у Куп'янському районі

В этот день

Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Фортуна може піднести приємні сюрпризи, день сприятливий для фінансових рішень та покупок. Також це чудовий час для спілкування, нових знайомств і сміливих кроків у коханні.

Прогноз погоди у Харкові на 22 серпня У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.