22.08.2025  08:46   Віталій Хіневич

Ворог атакував дронами село у Куп'янському районі

22 серпня близько 4:00 російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. 
 
Загинув 59-річний чоловік.
 
 
Поранення та гострий шок отримали три жінки віком 53, 60 та 62 роки.
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів.
 
