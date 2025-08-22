22.08.2025 09:05 Віталій Хіневич
Харківщина на ранок 22 серпня: оперативна інформація від ХОВА
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.
У с. Курганне Вільхуватської громади загинув 59-річний чоловік, постраждали 60-річна і 53-річна жінки; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 45-річний чоловік
Ворог атакував Чугуївський район, попередньо, 7 БпЛА типу «Герань-2».
З 1.05 до 2.33 у м. Чугуїв і с. Малинівка окупанти обстріляли два цивільні підприємства, що кілька років не працюють. Внаслідок атаки загорівся дах раніше зруйнованої будівлі, складські будівлі та автомобіль.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
7 БпЛА типу «Герань-2»;
-
2 fpv-дрони;
-
3 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине);
-
у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Лісна Стінка, с. Курганне);
-
у Чугуївському районі пошкоджено 2 недіючі підприємства, автомобіль (м. Чугуїв, с. Малинівка);
-
у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, електромережі (с. Івашки).
Упродовж минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.
