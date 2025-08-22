    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 22 серпня: оперативна інформація від ХОВА
22.08.2025  09:05   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 22 серпня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Курганне Вільхуватської громади загинув 59-річний чоловік, постраждали 60-річна і 53-річна жінки; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 45-річний чоловік
 
Ворог атакував Чугуївський район, попередньо, 7 БпЛА типу «Герань-2».
 
З 1.05 до 2.33 у м. Чугуїв і с. Малинівка окупанти обстріляли два цивільні підприємства, що кілька років не працюють. Внаслідок атаки загорівся дах раніше зруйнованої будівлі, складські будівлі та автомобіль. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Лісна Стінка, с. Курганне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 недіючі підприємства, автомобіль (м. Чугуїв, с. Малинівка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, електромережі (с. Івашки). 
Упродовж минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував дронами село у Куп'янському районі.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Надзвичайні події Через ворожі обстріли частина населених пунктів Дергачівщини залишилися без світла 22.08 Надзвичайні події Ворог атакував дронами село у Куп'янському районі 22.08 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 