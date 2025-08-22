22.08.2025 09:05 Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 22 серпня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У с. Курганне Вільхуватської громади загинув 59-річний чоловік, постраждали 60-річна і 53-річна жінки; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 45-річний чоловік

Ворог атакував Чугуївський район, попередньо, 7 БпЛА типу «Герань-2».

З 1.05 до 2.33 у м. Чугуїв і с. Малинівка окупанти обстріляли два цивільні підприємства, що кілька років не працюють. Внаслідок атаки загорівся дах раніше зруйнованої будівлі, складські будівлі та автомобіль.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони;

3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине);

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Лісна Стінка, с. Курганне);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 недіючі підприємства, автомобіль (м. Чугуїв, с. Малинівка);

у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, електромережі (с. Івашки).

Упродовж минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.

