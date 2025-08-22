    
22.08.2025  09:30   

Харківські комунальники прикрасили подвір’я патріотичними малюнками (фото)

Жителі району, де з’явилися малюнки, з радістю зустріли оновлення.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківблагоустрій».
 
Працівники КП «Харківблагоустрій»  перетворили звичайні дворові стіни на справжні полотна, які відображають рідну землю та українську культуру.
 
Мешканці району з радістю зустріли оновлення. За їхніми словами, такі малюнки піднімають настрій, додають оптимізму та нагадують про силу українських традицій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прочистили 143 км каналізаційних мереж та відновили майже 500 колодязів.
 
 
