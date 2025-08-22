22.08.2025 09:55 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 12

Богодухів - 11

Коломак - 12

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 10

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 11

Берестин - 12

Лозова - 11

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 21 серпня 2025 року.