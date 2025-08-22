22.08.2025 10:25 Віталій Хіневич

У Харківській області лисиця напала на рибалок

Тварина поводилася агресивно і намагалася вкусити рибалок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Керівник Чугуївської філії, перебуваючи на відпочинку на березі ставка поблизу м. Харків, на світанку помітив лисицю, яка поводила себе агресивно та намагалася покусати місцевих рибалок.

Рибалка, захищаючи товариша, вбив лисицю палицею.

«Наш колега не розгубився, зразу провів беседу з профілактики сказу. Координуючи дії по телефону разом з завідувачем Харківської філії нашої установи та керівником ветеринарної служби Харківського району, які на той час теж перебували у відпустці, організували доставку загиблої лисиці на дослідження», - сказали у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У Харківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби у тварини підтверджено сказ лабораторно. Проводяться протиепідемічні заходи для виявлення осіб, які наразилися на ризик інфікування, для залучення їх на антирабічне лікування.

За останній тиждень в області зареєстровано ще 3 випадки сказу тварин (Валківська та Богодухівська громади Богодухівського району, Берестинська громада Берестинського району). Антирабічне лікування отримують 5 постраждалих.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram