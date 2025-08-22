    
22.08.2025  10:50   

У Харкові - шість нових почесних громадян

Шістьом харків’янам присвоїли звання «Почесний громадянин міста Харкова».


Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 22 серпня, на позачерговій сесії Харківської міської ради. Звання присвоєне видатним харків'янам, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, захист суверенітету та територіальної цілісності України, передає РЕДПОСТ.
 
Новими почесними громадянами міста Харкова у 2025 році стали:
 
  • 1) Родіон Кулагін - начальник відділу планування об’єднаної вогневої підтримки - заступник начальника управління об’єднаної вогневої підтримки Центрального управління об’єднаної вогневої підтримки командування ракетних військ і артилерії командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Герой України.
  • 2) Вадим Гладков - перший заступник командувача Національної гвардії України (начальник штабу).
  • 3) Юрій Ковцур - заступник начальника управління поточних операцій штабу 17 армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник.
  • 4) Станіслав Перлін - помічник голови організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
  • 5) Олександр Гряник - директор Харківського ліцею №62.
  • 6) Юрій Сапронов - підприємець, меценат, волонтер.
Нагадаємо, що раніше кандидатури нових почесних громадян міста були затверджені експертною радою, яка складається з почесних громадян Харкова попередніх років, ректорів вишів і представників депутатських фракцій міської ради.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові урочисто вручили ювілейну «Картку харків’янина».
 
