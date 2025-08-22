22.08.2025 10:50
У Харкові - шість нових почесних громадян
Шістьом харків’янам присвоїли звання «Почесний громадянин міста Харкова».
У Харкові - шість нових почесних громадян
Відповідне рішення
було ухвалене сьогодні, 22 серпня, на позачерговій сесії Харківської міської ради. Звання присвоєне видатним харків'янам, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, захист суверенітету та територіальної цілісності України, передає РЕДПОСТ.
Новими почесними громадянами міста Харкова у 2025 році стали:
-
1) Родіон Кулагін - начальник відділу планування об’єднаної вогневої підтримки - заступник начальника управління об’єднаної вогневої підтримки Центрального управління об’єднаної вогневої підтримки командування ракетних військ і артилерії командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Герой України.
-
2) Вадим Гладков - перший заступник командувача Національної гвардії України (начальник штабу).
-
3) Юрій Ковцур - заступник начальника управління поточних операцій штабу 17 армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник.
-
4) Станіслав Перлін - помічник голови організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
-
5) Олександр Гряник - директор Харківського ліцею №62.
-
6) Юрій Сапронов - підприємець, меценат, волонтер.
Нагадаємо, що раніше кандидатури нових почесних громадян міста були затверджені експертною радою, яка складається з почесних громадян Харкова попередніх років, ректорів вишів і представників депутатських фракцій міської ради.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові урочисто вручили ювілейну
«Картку харків’янина».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0