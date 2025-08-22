    
22.08.2025  11:15   Віталій Хіневич

Через ворожі обстріли частина населених пунктів Дергачівщини залишилися без світла

Вночі з 21 на 22 серпня російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі на території Дергачівщини.

 
Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
У зв'язку з пошкодженням високовольтної лінії наразі відсутнє електропостачання у Прудянці, Цупівці, Дубівці, Лобанівці, Токарівці Другій, Новій Козачій та Козачій Лопані.
 
Профільні спеціалісти-високовольтники докладають максимальних зусиль, щоб якомога швидше вирішити цю проблему.
 
«Шановні громадяни, просимо з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики працюють на межі можливостей, ризикуючи власним здоров'ям та життям», - йдеться у повідомленні.
 
