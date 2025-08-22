    
22.08.2025  11:40   Віталій Хіневич

Харківська міськрада скоригувала бюджет: що саме змінилося

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 22 серпня, на позачерговій сесії міськради.

 
Так, місто отримало додаткову дотацію на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 204,9 млн грн, субвенцію на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл - 29,7 млн грн, передає РЕДПОСТ.
 
Субвенцію на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти - 8,7 млн грн та субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 1,3 млн грн. 
 
За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:
 
  • виконання боргових зобов’язань за придбані тролейбуси (інвестиційний проєкт «Оновлення тролейбусного парку м. Харкова») - на 37,6 млн грн;
  • створення ситуаційного центру в метрополітені - 1,7 млн грн.

