22.08.2025 11:40 Віталій Хіневич

Харківська міськрада скоригувала бюджет: що саме змінилося

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 22 серпня, на позачерговій сесії міськради.

Так, місто отримало додаткову дотацію на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 204,9 млн грн, субвенцію на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл - 29,7 млн грн, передає РЕДПОСТ.

Субвенцію на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти - 8,7 млн грн та субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 1,3 млн грн.

За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

виконання боргових зобов’язань за придбані тролейбуси (інвестиційний проєкт «Оновлення тролейбусного парку м. Харкова») - на 37,6 млн грн;

створення ситуаційного центру в метрополітені - 1,7 млн грн.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що шістьом харків’янам присвоїли звання «Почесний громадянин міста Харкова».