22.08.2025 12:15 Віталій Хіневич

У Харківській області спостерігається зростання захворюваності коронавірусною хворобою

Минулого тижня (11-17 серпня) на Харківщині зареєстровано 57 випадків захворювань на COVID-19. Серед хворих 8 дітей. 21 людина госпіталізована до профільних закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зростання захворюваності на COVID-19 в нашому регіоні, як і минулого року, спостерігається з кінця липня. І хоча рівень захворюваності в області (2,2 на 100 тис. населення) нижче середньобагаторічного, у порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення показників вдвічі. Збільшилась з 3,2% до 5,3% питома вага хворих на COVID-19 у структурі захворюваності на ГРВІ.

Всього на ГРВІ в період з 11 по 17 серпня захворіло 1067 осіб, з них близько 38% – діти до 17 років.

За результатами секвенування зразків носоглоткових змивів, яке проведено у референс – лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», встановлено, що на території Харківської області відмічається циркуляція коронавірусу субваріанту Stratus (XFG).

Позитивні знахідки виявлено у двох жінок віком понад 50 років, жителів м. Харків та м. Балаклія. Одна пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні, інша – отримувала медичну допомогу в умовах стаціонару.

