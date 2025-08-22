22.08.2025 12:35 Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили майже 1800 вибухонебезпечних предметів

З 14 по 20 серпня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 280 га територій, виявили та знешкодили 1784 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 237 га сільгоспугідь, понад 300 метрів ділянок автодоріг, більш як 8 кілометрів ліній електропередач, понад 1,5 кілометра газопроводів, більше 100 метрів ділянок водогонів, а також розмінували 12 домоволодінь.

Повторно підключили до електромережі 3445 абонентів.

Впродовж 20 серпня піротехнічні підрозділи розмінували майже 40 га територій, більше 30 га сільськогосподарських угідь, понад кілометр ліній електропередач, більш як 200 метрів газопроводів, а також обстежили 2 домоволодіння. Виявили та знешкодили 322 вибухонебезпечні предмети.

