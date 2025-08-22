    
22.08.2025  13:00   Віталій Хіневич

Град та шквали обіцяють синоптики у Харківській області

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
23 серпня очікується:
 
  • по місту гроза;
  • по області гроза, вдень місцями град, шквал, 15 - 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий ).

Громадян закликають бути уважними та обережними.

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 22 серпня.

Тэги:  погода, харків
