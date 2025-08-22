22.08.2025 13:39 Віталій Хіневич

Поліція Харківщини стежитиме за порядком під час святкувань

На території міста Харків та Харківської області очікується проведення понад 60 заходів з нагоди Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України, а також Дня міста-героя Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В заходах планують взяти участь близько 6 тисяч громадян.

До забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та інші служби. Створено оперативний резерв ГУНП в Харківській області.

Поліція звертається до громадян з проханням не нехтувати сигналами «Повітряна тривога» або «Ракетна небезпека», реагувати та перебувати в укриттях під час тривог, не чіпати підозрілі предмети, а також повідомляти до поліції про порушення правопорядку.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram