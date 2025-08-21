21.08.2025 20:27 Дмитро Колонєй
Святкові заходи з нагоди Дня міста в метрополітені Харкова
Стало відомо коли та де відбудуться різноманітні урочистості у Харкові.
Святкові заходи з нагоди Дня міста в метрополітені Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ
, став відомий повний список
святкових заходів з нагоди Дня міста, які відбудуться 22-23 серпня в харківському метрополітені.
Концерти проходитимуть на станціях
-
«Вокзальна»,
-
«Ярослава Мудрого»,
-
«Перемога» та
-
«Імені О.С. Масельського».
Для харків’ян виступатимуть
-
військовий оркестр 5-ї слобожанської бригади «Скіф»,
-
артисти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка,
-
Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, а також також колективи Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок».
Так, згідно програми Святкового концерту "День міста Харкова", який відбудеться 23 серпня о 18-00 на метро Історичний музей, пролунаютьі:
-
Гімн України
-
Чорна рілля (хор)
-
М. Лисенко. Увертюра до опери "Тарас Бульба"
-
М. Лисенко. Пісня Андрія з опери "Тарас Бульба" (О. Золотаренко)
-
М. Лисенко. Арія Остапа з опери "Тарас Бульба" (ЗАУ В.Козлов)
-
у.н.п. "Ніч яка місячна" (Є. Лисицький)
-
С. Гулак-Артемовський "Пісня Карася" з опери "Запорожець за Дунаєм" (Ю. Кудрявцев)
-
С. Гулак-Артемовський. Дует Андрія та Оксани з опери "Запорожець за Дунаєм" (О. Коноров, В. Мостова)
-
А. Хачатурян. Гопак з балету "Гаяне" (оркестр)
-
Ю. Мейтус. Арія Анни з опери "Украдене щастя" ( ЗАУ Ю.Піскун)
-
М. Лисенко. Пісня Петра з опери "Наталка-Полтавка" (В.Манченко)
-
у.н.п. в обробці М. Стецюна "Ой, я знаю, що гріх маю" (Ю. Форсюк)
-
З. Алмаші. "Борітеся, поборете" з опери ТГШ (А.Панчишко)
-
А. Кос-Анатольський. " Ой, піду я межи гори" (ЗАУ О. Старикова)
-
у.н.п. "Ой, чий то кінь стоїть" (хор)
-
муз. М. Некрасова, сл. Б. Гриньова "Dear Kharkiv" (Козлов, хор, оркестр)
-
М. Лисенко. "Молитва за Україну"
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як курсуватиме у центрі міста тролейбус №17 у святкові дні.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0