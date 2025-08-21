    
21.08.2025  20:27   Дмитро Колонєй

Святкові заходи з нагоди Дня міста в метрополітені Харкова

Стало відомо коли та де відбудуться різноманітні урочистості у Харкові.


Як повідомляє РЕДПОСТ, став відомий повний список святкових заходів з нагоди Дня міста, які відбудуться 22-23 серпня в харківському метрополітені.
 
Концерти проходитимуть на станціях
  • «Вокзальна»,
  • «Ярослава Мудрого»,
  • «Перемога» та
  • «Імені О.С. Масельського».
Для харків’ян виступатимуть
  • військовий оркестр 5-ї слобожанської бригади «Скіф»,
  • артисти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка,
  • Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, а також також колективи Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок».
 
Так, згідно програми Святкового концерту "День міста Харкова", який відбудеться 23 серпня о 18-00 на метро Історичний музей, пролунаютьі:                                        
  1. Гімн України
  2. Чорна рілля (хор)
  3. М. Лисенко. Увертюра до опери "Тарас Бульба"
  4. М. Лисенко. Пісня Андрія з опери "Тарас Бульба" (О. Золотаренко)
  5. М. Лисенко. Арія Остапа з опери "Тарас Бульба" (ЗАУ В.Козлов)
  6. у.н.п. "Ніч яка місячна" (Є. Лисицький)
  7. С. Гулак-Артемовський "Пісня Карася" з опери "Запорожець за Дунаєм" (Ю. Кудрявцев)
  8. С. Гулак-Артемовський. Дует Андрія та Оксани з опери "Запорожець за Дунаєм" (О. Коноров, В. Мостова)
  9. А. Хачатурян. Гопак з балету "Гаяне" (оркестр)
  10. Ю. Мейтус. Арія Анни з опери "Украдене щастя" ( ЗАУ Ю.Піскун)
  11. М. Лисенко. Пісня Петра з опери "Наталка-Полтавка" (В.Манченко)
  12. у.н.п. в обробці М. Стецюна "Ой, я знаю, що гріх маю" (Ю. Форсюк)
  13. З. Алмаші. "Борітеся, поборете" з опери ТГШ (А.Панчишко)
  14. А. Кос-Анатольський. " Ой, піду я межи гори" (ЗАУ О. Старикова)
  15. у.н.п. "Ой, чий то кінь стоїть" (хор)
  16. муз. М. Некрасова, сл. Б. Гриньова "Dear Kharkiv" (Козлов, хор, оркестр)
  17. М. Лисенко. "Молитва за Україну"

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як курсуватиме у центрі міста тролейбус №17 у святкові дні.

 

Материалы по теме

 
