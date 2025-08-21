    
21.08.2025  19:52   Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщині стала директоркою учбового закладу при окупантах

Що робила жінка під владою загарбників на Харківщині з'ясували правоохоронці.

Співпрацювал з окупантами та очоліла ліцей жінка: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 45-річна мешканка Вовчанська, перебуваючи на тимчасово окупованій території Чугуївського району, пеейшла на бік російських інтервентів:
  • обійняла посаду директора місцевого ліцею;
  • отримала від представників так званої тимчасової цивільної адміністрації при окупаційній владі підручники для організації навчального процесу за стандартами держави-агресора;
  • впроваджувала у навчальному закладі освітню програму РФ, зокрема - викладання російською мовою та використання підручників відповідно до вимог російського законодаства;
  • проводила колективні наради та загальні збори педагогів;
  • наголошувала на необхідності навчання за освітніми стандартами країни-агресора;
  • сприяла інтеграції російської системи освіти у місцевому ліцеї.

Днями жінці заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності.

