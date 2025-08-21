    
21.08.2025  19:19   Дмитро Колонєй

Харківські бібліотеки, музичні школи та будинки культури отримали допомогу від ЮНЕСКО

Яким чином підтримали культурні заклади міжнародні партнери розповіли у харківському Департаменті міжнародного співробітництва.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківська міськрада продовжує співпрацю з ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини.
 
Харків отримав матеріальну допомогу для забезпечення діяльності закладів культури та міської робочої групи зі збереження обʼєктів культурної спадщини.
 
 
Серед переданого обладнання
  • дизельні генератори,
  • зарядні станції,
  • сучасні акумуляторні ліхтарі,
  • аварійні світильники,
  • сонячні панелі,
  • стабілізатори напруги
  • засоби пожежної безпеки.
 
Все це було розподілено між міськими бібліотеками, музичними школами та будинками культури.
 
 
 
Отримані ресурси допоможуть забезпечити безперебійну роботу закладів у надзвичайних умовах, створять безпечніші умови для відвідувачів і працівників, а також збережуть доступ харків’ян до культурних послуг навіть під час відключень електроенергії.
 
