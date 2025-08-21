21.08.2025 19:19 Дмитро Колонєй

Харківські бібліотеки, музичні школи та будинки культури отримали допомогу від ЮНЕСКО

Яким чином підтримали культурні заклади міжнародні партнери розповіли у харківському Департаменті міжнародного співробітництва.

Як повідомляє РЕДПОСТ , харківська міськрада продовжує співпрацю з ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Харків отримав матеріальну допомогу для забезпечення діяльності закладів культури та міської робочої групи зі збереження обʼєктів культурної спадщини.

Серед переданого обладнання

дизельні генератори,

зарядні станції,

сучасні акумуляторні ліхтарі,

аварійні світильники,

сонячні панелі,

стабілізатори напруги

засоби пожежної безпеки.

Все це було розподілено між міськими бібліотеками, музичними школами та будинками культури.

Отримані ресурси допоможуть забезпечити безперебійну роботу закладів у надзвичайних умовах, створять безпечніші умови для відвідувачів і працівників, а також збережуть доступ харків’ян до культурних послуг навіть під час відключень електроенергії.