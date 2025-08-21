21.08.2025 19:19 Дмитро Колонєй
Харківські бібліотеки, музичні школи та будинки культури отримали допомогу від ЮНЕСКО
Яким чином підтримали культурні заклади міжнародні партнери розповіли у харківському Департаменті міжнародного співробітництва.
, харківська міськрада продовжує співпрацю з ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини.
Харків отримав матеріальну допомогу для забезпечення діяльності закладів культури та міської робочої групи зі збереження обʼєктів культурної спадщини.
Серед переданого обладнання
-
дизельні генератори,
-
зарядні станції,
-
сучасні акумуляторні ліхтарі,
-
аварійні світильники,
-
сонячні панелі,
-
стабілізатори напруги
-
засоби пожежної безпеки.
Все це було розподілено між міськими бібліотеками, музичними школами та будинками культури.
Отримані ресурси допоможуть забезпечити безперебійну роботу закладів у надзвичайних умовах, створять безпечніші умови для відвідувачів і працівників, а також збережуть доступ харків’ян до культурних послуг навіть під час відключень електроенергії.
