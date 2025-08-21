    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Хитрий ділок на Харківщині влаштував бізнес на захопленій землі
21.08.2025  18:45   Дмитро Колонєй

Хитрий ділок на Харківщині влаштував бізнес на захопленій землі

Підприємець на Харківщині завдав збитків державі на сотні тисяч.

Завдав збитків на сотні тисяч державі хитрий ділок: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 46-річний чоловік поблизу с. Одрадове Лозівського району
 
  • без будь-яких підстав самовільно зайняв земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 16 гектарів.
  • орендував сільськогосподарську техніку та залучив осіб, яких не попередив про свої незаконні наміри.
  • на захоплених землях організував обробку ґрунту, зокрема оранку, культивацію, а також здійснив посів озимої пшениці.
  • завда дераві збитків на суму майже 200 тисяч гривень.
Завдав збитків на сотні тисяч державі хитрий ділок: Новини Харкова
 
Завдав збитків на сотні тисяч державі хитрий ділок: Новини Харкова
 
Прокуратурою будуть вжиті заходи представницького характеру з метою відшкодування зазначеної шкоди.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на водоймі Харківщини виявили грубе порушення правил любительського рибальства.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 