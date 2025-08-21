21.08.2025 18:45 Дмитро Колонєй
Хитрий ділок на Харківщині влаштував бізнес на захопленій землі
Підприємець на Харківщині завдав збитків державі на сотні тисяч.
, 46-річний чоловік поблизу с. Одрадове Лозівського району
-
без будь-яких підстав самовільно зайняв земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 16 гектарів.
-
орендував сільськогосподарську техніку та залучив осіб, яких не попередив про свої незаконні наміри.
-
на захоплених землях організував обробку ґрунту, зокрема оранку, культивацію, а також здійснив посів озимої пшениці.
-
завда дераві збитків на суму майже 200 тисяч гривень.
Прокуратурою будуть вжиті заходи представницького характеру з метою відшкодування зазначеної шкоди.
