21.08.2025 18:12 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх самбіста Владислава Руднєва

Міський голова подякував спортсмену за гідне представлення України та Харкова на міжнародній арені.



Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх самбіста Владислава Руднєва



Як повідомляє РЕДПОСТ мер Харкова Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх п’ятиразового чемпіона світу з бойового самбо Владислава Руднєва.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На змаганнях, які відбулися в китайському місті Ченду, Владислав виборов дві золоті медалі. У фінальному поєдинку індивідуального турніру він ефектно переміг представника «нейтральної команди».

«Харків - це символ незламності, сили духу наших людей. І те, що ти, Владиславе, робиш, є підтвердженням цієї сили. Особливо хочу відзначити незабутній бій з представником «нейтральної команди», який бачили всі. Дякую за такі емоції! Харків пишається тобою», - зазначив мер.

Владислав Руднєв розповів про непростий шлях до перемоги.

«Це була дуже важка підготовка як фізично, так і морально. Але мотивація була серйозна. Головне - це бажання йти вперед. У майбутньому маю ціль дебютувати в UFC», - зазначив спортсмен.

Ігор Терехов вручив Владиславу Руднєву цінний подарунок - годинник.