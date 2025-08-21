    
Главная Новини Харкова Спорт Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх самбіста Владислава Руднєва
21.08.2025  18:12   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх самбіста Владислава Руднєва

Міський голова подякував спортсмену за гідне представлення України та Харкова на міжнародній арені.


Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх самбіста Владислава Руднєва
Як повідомляє РЕДПОСТ мер Харкова Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх п’ятиразового чемпіона світу з бойового самбо Владислава Руднєва.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
На змаганнях, які відбулися в китайському місті Ченду, Владислав виборов дві золоті медалі. У фінальному поєдинку індивідуального турніру він ефектно переміг представника «нейтральної команди».
 
 
«Харків - це  символ незламності, сили духу наших людей. І те, що ти, Владиславе, робиш, є підтвердженням цієї сили. Особливо хочу відзначити незабутній бій з представником «нейтральної команди», який бачили всі. Дякую за такі емоції! Харків пишається тобою», - зазначив мер.
 
 
Владислав Руднєв розповів про непростий шлях до перемоги.
 
«Це була дуже важка підготовка як фізично, так і морально. Але мотивація була серйозна. Головне - це бажання йти вперед. У майбутньому маю ціль дебютувати в UFC», - зазначив спортсмен.
 
 
 
 
Ігор Терехов вручив Владиславу Руднєву цінний подарунок - годинник.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затвердили кандидатури на присвоєння звання Почесний громадянин міста.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків, перемога, руднєв, самбо
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Суспільство Кожна з цих кандидатур, безперечно, заслуговує на визнання - Ігор Терехов 21.08 Влада «Ми дуже хочемо, щоб люди залишалися тут і мали де жити» - Ігор Терехов про житло у Харкові 20.08 Влада Війна завдала нам колосальних втрат, але віра допомагає подолати ці виклики - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 