21.08.2025  17:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони зупинили десять атак росіян

Де саме намагалися прорватися інтервенти - у зведенні Генштабу ЗСУ по Харківщині на 21 серпня 2025 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили п’ять наступальних дій ворога в районах Голубівки, Ямполя та Куп’янська.

