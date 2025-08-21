21.08.2025 17:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони зупинили десять атак росіян

Де саме намагалися прорватися інтервенти - у зведенні Генштабу ЗСУ по Харківщині на 21 серпня 2025 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили п’ять наступальних дій ворога в районах Голубівки, Ямполя та Куп’янська.

