Кожна з цих кандидатур, безперечно, заслуговує на визнання - Ігор Терехов

21.08.2025 15:32 Дмитро Колонєй

У Харкові затвердили кандидатури на присвоєння звання Почесний громадянин міста.



Як повідомляє РЕДПОСТ , експертна рада затвердила кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова»:

Родіон Кулагін - начальник відділу планування об’єднаної вогневої підтримки - заступник начальника управління об’єднаної вогневої підтримки Центрального управління об’єднаної вогневої підтримки командування ракетних військ і артилерії командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Герой України. Брав участь у деблокуванні Харкова. Також під його керівництвом артилерія виконала низку успішних завдань з вогневого ураження противника під час звільнення Харківської області, що призвело до переломного моменту в боях. Вадим Гладков - перший заступник командувача Національної гвардії України (начальник штабу), бригадний генерал. Разом зі своїм особовим складом брав участь у боях на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Продовжує давати гідну відсіч окупантам на визначених рубежах оборони. Юрій Ковцур - заступник начальника управління поточних операцій штабу 17 армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник. 24 лютого 2022 року обороняв Північну Салтівку, під його командуванням було визволено низку сіл. Також батальйон брав участь у Харківському контрнаступі та визволенні Балаклії, Шевченкового та інших населених пунктів. Станіслав Перлін - помічник голови організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Окрім безпосередньої службової діяльності, активно займається питаннями співпраці з громадськими організаціями, волонтерським рухом та військовими формуваннями. Неодноразово сприяв реалізації ініціатив, спрямованих на підтримку Збройних Сил України. Олександр Гряник - директор Харківського ліцею №62. З початку повномасштабного вторгнення організовував допомогу мешканцям мікрорайону «П’ятихатки», під його керівництвом колектив закладу активно займається волонтерською діяльністю та підтримує військових. Крім того, протягом останніх років учні ліцею ставали переможцями численних конкурсів та олімпіад. Юрій Сапронов - підприємець, меценат, волонтер. Заснував і фінансував низку спортивних та соціальних проєктів, серед яких - перші в Україні секція тенісу для спортсменів-візочників та секція гольфу для людей із втратою слуху. З початком війни організував волонтерську групу, яка допомагає ЗСУ та Нацгвардії.

«Кожна з цих кандидатур, безперечно, заслуговує на визнання. Це наші захисники - військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії, які зі зброєю в руках боронили і продовжують боронити Харків і всю країну. А також видатні харків’яни, які допомагають армії та щодня працюють задля перемоги України», - зазначив міський голова Ігор Терехов.

Рішення про затвердження списку кандидатур буде розглянуте 22 серпня 2025 року на позачерговій сесії Харківської міської ради.