21.08.2025 15:00

Засуджено російського бойовика за катування українців у Балаклії

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 11 років позбавлення волі заочно отримав ще один російський окупант, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений - 36-річний росіянин Султан Паштов з позивним «Тайсон», бойовик батальйону «Чібіс» 16-ї окремої бригади головного управління генштабу зс рф (відомого як гру).

Під час судового розгляду доведено, що навесні 2022 року він у складі угруповання російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії.

Там загарбники облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста.

За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих.

У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води.

Також рашисти застосовували до викрадених людей електричний струм. Таким чином Паштов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив російським окупантам.

Крім того, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала окупанта винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та засудила його до 11 років позбавлення волі.

Оскільки засуджений наразі переховується від правосуддя, Служба безпеки України вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

