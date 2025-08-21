21.08.2025 14:40 Віталій Хіневич

Сів за кермо авто незважаючи на заборону суду: чоловікові повідомили про кримінальне правопорушення

Наприкінці минулого року патрульні зупинили 56-річного мешканця Новопокровської громади, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці склали щодо нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. За рішенням суду чоловіка позбавили права керування транспортними засобами строком на один рік.

Попри заборону, водій повторно сів за кермо. Цього разу щодо нього було складено постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

20 серпня слідчі повідомили порушнику про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківщини закликає громадян дотримуватися закону та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.

