«Ми дуже хочемо, щоб люди залишалися тут і мали де жити» - Ігор Терехов про житло у Харкові

Міська влада Харкова активно працює над реалізацією можливостей щодо будівництва житла для харків’ян і внутрішніх переселенців.



Про це сьогодні, 21 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що в місті проживає майже 206 тис. ВПО. Ще понад 160 тис. харків’ян залишилися без даху над головою через збройну агресію рф.

«Для нас дуже важливе питання житла. Це певний виклик для Харкова. Ми дуже хочемо, щоб люди залишалися тут і мали, де жити. Зараз ми ретельно вивчаємо державну програму «єОселя».

Крім того, розробляємо програму муніципального житла, щоб усі люди, які цього потребують, отримали собі помешкання», - підкреслив Ігор Терехов.

