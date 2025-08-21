«Ми дуже хочемо, щоб люди залишалися тут і мали де жити» - Ігор Терехов про житло у Харкові

Міська влада Харкова активно працює над реалізацією можливостей щодо будівництва житла для харків’ян і внутрішніх переселенців.
Зірки радять бути консервативними й не поспішати з новими проєктами, а зосередитися на старих завданнях. День підходить для стабільності у справах і теплих моментів із коханою людиною.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
21 серпня – день, коли інтернет оселився у мобільних телефонах.
