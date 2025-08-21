    
Главная Новини Харкова Влада «Ми дуже хочемо, щоб люди залишалися тут і мали де жити» - Ігор Терехов про житло у Харкові
21.08.2025  14:15   

«Ми дуже хочемо, щоб люди залишалися тут і мали де жити» - Ігор Терехов про житло у Харкові

Міська влада Харкова активно працює над реалізацією можливостей щодо будівництва житла для харків’ян і внутрішніх переселенців.


«Ми дуже хочемо, щоб люди залишалися тут і мали де жити» - Ігор Терехов про житло у Харкові
Про це сьогодні, 21 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Він зазначив, що в місті проживає майже 206 тис. ВПО. Ще понад 160 тис. харків’ян залишилися без даху над головою через збройну агресію рф. 
 
«Для нас дуже важливе питання житла. Це певний виклик для Харкова. Ми дуже хочемо, щоб люди залишалися тут і мали, де жити. Зараз ми ретельно вивчаємо державну програму «єОселя».
 
Крім того, розробляємо програму муніципального житла, щоб усі люди, які цього потребують, отримали собі помешкання», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновили понад 140 будинків.
 
 
Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Спорт Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх самбіста Владислава Руднєва 21.08 Суспільство Кожна з цих кандидатур, безперечно, заслуговує на визнання - Ігор Терехов 20.08 Влада Війна завдала нам колосальних втрат, але віра допомагає подолати ці виклики - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 