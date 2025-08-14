14.08.2025 15:03 Рита Парфенова

У Харкові відновили понад 140 будинків

142 будинки, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, відновили в Харкові з початку року.



Фото: ХМР

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 14 серпня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«У планах на цей рік було відновити 200 житлових будинків. Станом на сьогодні відбудували 142. Працюємо далі», - зазначив мер.

Ігор Терехов підкреслив, що самостійно впоратися з наслідками обстрілів місто не може, адже масштаби руйнувань колосальні. Тому міська влада постійно залучає підтримку від держави, міжнародних фінансових інституцій, міст-побратимів та інших партнерів Харкова.

За його словами, допомога надходить, зокрема, для підготовки до опалювального сезону: це і скління вибитих вікон, і встановлення когенераційного обладнання, і оновлення інженерних мереж.

