14.08.2025  15:03   Рита Парфенова

У Харкові відновили понад 140 будинків

142 будинки, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, відновили в Харкові з початку року.


Фото: ХМР

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 14 серпня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«У планах на цей рік було відновити 200 житлових будинків. Станом на сьогодні відбудували 142. Працюємо далі», - зазначив мер. 

Ігор Терехов підкреслив, що самостійно впоратися з наслідками обстрілів місто не може, адже масштаби руйнувань колосальні. Тому міська влада постійно залучає підтримку від держави, міжнародних фінансових інституцій, міст-побратимів та інших партнерів Харкова.

За його словами, допомога надходить, зокрема, для підготовки до опалювального сезону: це і скління вибитих вікон, і встановлення когенераційного обладнання, і оновлення інженерних мереж.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові триває капітальний ремонт багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій, пошкодженої внаслідок російських атак.

