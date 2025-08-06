06.08.2025 15:43 Рита Парфенова

У Харкові триває відновлення багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій

У будинку, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів, вже замінили більшість пошкоджених дверей і вікон. Роботи з капремонту тривають.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських атак. Зокрема, на вулиці Наталії Ужвій триває капітальний ремонт багатоповерхівки.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, будівельники ремонтують дах, демонтують і зводять заново зруйновані стіни та перекриття. Також утеплюються фасад, технічний поверх, підвал та місця загального користування.

У будинку вже замінили більшість знищених вікон і дверей.

У подальшому тут планують оновити вхідні групи й під’їзди, прокласти нові інженерні мережі та встановити ліфти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває розробка проєктів із відновлення житлового фонду.