У Харкові триває відновлення багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій

У будинку, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів, вже замінили більшість пошкоджених дверей і вікон. Роботи з капремонту тривають.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських атак. Зокрема, на вулиці Наталії Ужвій триває капітальний ремонт багатоповерхівки.
Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, будівельники ремонтують дах, демонтують і зводять заново зруйновані стіни та перекриття. Також утеплюються фасад, технічний поверх, підвал та місця загального користування.
У будинку вже замінили більшість знищених вікон і дверей.
У подальшому тут планують оновити вхідні групи й під’їзди, прокласти нові інженерні мережі та встановити ліфти.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває розробка проєктів із відновлення житлового фонду.
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Не відкладайте справи, бо шанс може не повторитися. Віра в себе сьогодні — найкраще «лікування».
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