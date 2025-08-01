01.08.2025 10:45 Рита Парфенова

У Харкові розробляють проєкти з відновлення житла: в місті понад 160 тисяч людей залишились без домівок

У Харкові перебуває майже 205 тис. ВПО, а близько 160 тис. місцевих мешканців залишилися без житла. Міська влада розробляє проєктно-кошторисну документацію для будівництва соціального житла та чекає на державне фінансування.



Фото: ХМР

У Харкові триває розробка проєктів із відновлення житлового фонду. Про це в ефірі «Апостроф TV» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, це критично важливий процес, викликаний наслідками війни.

«У місті зараз перебуває майже 205 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Частина з них проживає в міських гуртожитках», – розповів мер.

Водночас, як зазначив Ігор Терехов, близько 160 тисяч харків’ян залишилися без житла.

«На державному рівні необхідно ухвалити рішення щодо фінансування програм з відновлення житлових будинків у прифронтових містах», – підкреслив міський голова.

Також він наголосив на важливості створення умов, які б сприяли поверненню жителів до Харкова.

«Громадяни мають жити в належних умовах. У Харкові працюють над розробкою проєктно-кошторисної документації для будівництва соціального житла. Люди повертатимуться сюди, якщо у них будуть свої оселі, а діти матимуть можливості навчатися в безпеці. Тому ми робимо все можливе, щоб Харків розвивався, а харків’яни не лише залишалися, а й поверталися з інших українських міст та з-за кордону», – сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові продовжують реалізовувати ініціативи для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вони отримують медичну допомогу, діти – навчаються, а в місті запрацював окремий ЦНАП для переселенців.