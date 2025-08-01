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01.08.2025  09:48   

У Харкові відкрили центр для переселенців та щодня роздають 56 тисяч гарячих обідів, – Ігор Терехов

У Харкові продовжують реалізовувати ініціативи для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вони отримують медичну допомогу, діти – навчаються, а в місті запрацював окремий ЦНАП для переселенців.


Фото: РЕДПОСТ

Харківська міська влада продовжує реалізовувати програми на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі «Апостроф TV», передає РЕДПОСТ.

За словами мера, нині в Харкові проживають майже 205 тисяч переселенців. Більшість з них, згідно з соціологічними опитуваннями, планують залишитися в місті на постійне проживання. Ігор Терехов зазначив, що переселенці мають доступ до якісної медичної допомоги, а їхні діти навчаються в місцевих школах.

Також мер розповів, що в Харкові відкрився Міський центр надання послуг внутрішньо переміщеним особам.

«Адміністративні питання переселенців значно відрізняються від тих, з якими звертаються містяни. Тому цей ЦНАП користується великим попитом. Ми намагаємося робити все можливе, щоб переселенці почувалися в Харкові як удома», – сказав Терехов.

Він додав, що міська влада продовжує допомагати всім жителям міста, які потребують підтримки. Зокрема, харків’яни безкоштовно користуються всіма видами муніципального громадського транспорту. Крім того, щодня нужденним роздають близько 56 тисяч порцій гарячих обідів.

«Нашим громадянам потрібні увага та захист. Особливо це важливо для всіх прифронтових міст. Нам необхідна державна цільова програма підтримки, бо Харків, Суми, Запоріжжя та інші міста потребують особливої допомоги, зокрема фінансової», – підсумував Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що для вимушених переселенців у Харкові відкрито спеціальний ЦНАП.
Тэги:  ігор терехов, харків
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