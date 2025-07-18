Міський центр надання послуг ВПО в перший день його роботи відвідало 130 осіб

130 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Харкові, відвідали новий Міський центр надання послуг ВПО в перший день його роботи.
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День сприятиме наведенню порядку в справах і думках, а також організації особистого простору. Зірки радять скористатися моментом для самоорганізації та турботи про здоров’я.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дуже сильний дощ із грозою.
Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.
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