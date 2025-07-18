18.07.2025 13:30 Віталій Хіневич

Міський центр надання послуг ВПО в перший день його роботи відвідало 130 осіб

130 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Харкові, відвідали новий Міський центр надання послуг ВПО в перший день його роботи.

Як повідомив сьогодні, 18 липня, в національному телемарафоні міський голова Ігор Терехов, установа була відкрита через великий попит серед населення, передає РЕДПОСТ.

«Тепер переселенці обслуговуються без черг. Люди приходять з різноманітними питаннями. Там допомагають оформлювати заяви на отримання компенсацій за програмою «єВідновлення», надаються консультації, працюють фахівці Пенсійного фонду та центру зайнятості», - розповів мер.

Нагадаємо, Міський центр надання послуг ВПО працює за адресою: Гімназійна набережна, 22 (з понеділка по четвер - з 8:00 до 17:00, у п'ятницю - з 8:00 до 15:45). Телефон для довідок: 0 (800) 57-34-34.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що для вимушених переселенців у Харкові відкрито спеціальний ЦНАП (фото).