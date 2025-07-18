18.07.2025 13:15

У Харкові до кінця року буде 10 підземних шкіл

Будівництво підземних шкіл продовжується в Харкові.



У Харкові до кінця року буде 10 підземних шкіл



Про це сьогодні, 18 липня, в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Мер повідомив, що зараз у місті вже функціонують чотири такі школи. Крім того, навчальні кабінети також облаштовані на шістьох станціях метрополітену.

«До початку навчального року плануємо відкрити три нові підземні школи, а до кінця календарного року - ще три. Загалом у місті працюватимуть десять підземних шкіл. Інші школярі, на жаль, поки навчатимуться дистанційно», - зазначив Ігор Терехов.

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