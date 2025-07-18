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18.07.2025  13:15   

У Харкові до кінця року буде 10 підземних шкіл

Будівництво підземних шкіл продовжується в Харкові.


У Харкові до кінця року буде 10 підземних шкіл
Про це сьогодні, 18 липня, в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Мер повідомив, що зараз у місті вже функціонують чотири такі школи. Крім того, навчальні кабінети також облаштовані на шістьох станціях метрополітену. 
 
«До початку навчального року плануємо відкрити три нові підземні школи, а до кінця календарного року - ще три. Загалом у місті працюватимуть десять підземних шкіл. Інші школярі, на жаль, поки навчатимуться дистанційно», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків продовжить дистанційне навчання попри можливе скасування на загальнодержавному рівні.
Тэги:  освіта, харків
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