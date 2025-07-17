У Харкові не скасовуватимуть онлайн-навчання — Ігор Терехов

Міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків продовжить дистанційне навчання попри можливе скасування на загальнодержавному рівні.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Завтра скасують наказ, який поставив під загрозу освіту тисяч українських дітей. Тих, хто змушений був виїхати. Тих, хто рятувався від війни. Тих, хто просто хотів продовжити вчитися в українській школі — з українськими вчителями, українською мовою, з рідними однокласниками», – написав він у своєму телеграм-каналі.
За його словами, запроваджений раніше наказ ставив під загрозу можливість українських дітей навчатися дистанційно, зокрема тих, хто виїхав за кордон через війну.
Цей наказ:
«Ми цього не прийняли. Бо Харків — це місто, яке тримає не тільки оборону, а й свою систему освіти. Ми зберігаємо свої школи, своїх учителів і можливість навчатися», – наголосив Ігор Терехов.
У міськраді запевняють: не важливо, де зараз перебуває дитина — у Харкові, Львові чи за кордоном, вона залишатиметься учнем української школи.
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