17.07.2025 12:32 Рита Парфенова

У Харкові не скасовуватимуть онлайн-навчання — Ігор Терехов

Міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків продовжить дистанційне навчання попри можливе скасування на загальнодержавному рівні.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Завтра скасують наказ, який поставив під загрозу освіту тисяч українських дітей. Тих, хто змушений був виїхати. Тих, хто рятувався від війни. Тих, хто просто хотів продовжити вчитися в українській школі — з українськими вчителями, українською мовою, з рідними однокласниками», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, запроваджений раніше наказ ставив під загрозу можливість українських дітей навчатися дистанційно, зокрема тих, хто виїхав за кордон через війну.

Цей наказ:

позбавляв дітей за кордоном доступу до нашої освіти;

змушував переселенців ходити в школи «за місцем тимчасового проживання»;

вимагав мати мінімум 20 учнів у дистанційному класі — коли за законом достатньо 5.

«Ми цього не прийняли. Бо Харків — це місто, яке тримає не тільки оборону, а й свою систему освіти. Ми зберігаємо свої школи, своїх учителів і можливість навчатися», – наголосив Ігор Терехов.

У міськраді запевняють: не важливо, де зараз перебуває дитина — у Харкові, Львові чи за кордоном, вона залишатиметься учнем української школи.

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