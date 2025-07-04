04.07.2025 20:16 Рита Парфенова

Статистика 200-бальних результатів НМТ-2025: скільки випускників Харківщини досягли максимуму

У 2025 році 227 випускників із Полтавської, Сумської та Харківської областей отримали 257 оцінок по 200 балів на Національному мультипредметному тесті.

Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко оприлюднив попередні дані щодо 200-бальних оцінок на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року по регіону, передає РЕДПОСТ.

За інформацією центру, усього 227 випускників з Полтавської, Сумської та Харківської областей отримали 257 результатів із максимальною оцінкою — 200 балів. Найбільше високих балів зафіксовано з математики — 83, української мови — 69, а також англійської — 68.

Вражаючим є факт, що випускниця Миргородського ліцею імені Т.Г. Шевченка з Полтавської області отримала 4 максимальні бали, що серед усіх випускників України є лише у трьох осіб.

У Харківській області двоє випускників — з Харківського академічного ліцею № 45 та Харківського ліцею № 154 — отримали по три результати на 200 балів.

Ще шестеро здобули по два максимальні бали. Серед них випускники Харківського фізико-математичного ліцею № 27, ліцеїв № 66, № 85, № 119, № 161 «Імпульс» міста Харкова та Гаврилівського ліцею Барвінківської громади.

І ще 89 учасників отримали один 200-бальний результат: 68 із закладів освіти Харкова, три з закладів обласного підпорядкування, по два з Мерефи, Берестина та с-ща Новопокровка. По одному із міст Балаклія, Валки, Златопіль, Зміїв, Люботин, Слобожанське, Чугуїв, селищ Безлюдівка, Кегичівка, Сахновщина, Старий Салтів, та села Сковородинівка. Усього 97 випускників закладів освіти області (з них м. Харків – 75) отримали 107 оцінок (з них м. Харків – 84).

Найбільше балів отримано з математики — 35, англійської — 29 та української мови — 25. Водночас 13 випускників минулих років також показали результат у 200 балів.

Варто зазначити, що наявність 200-бальних оцінок не є єдиним показником ефективності навчального процесу у закладах освіти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Міністерство освіти і науки України визначило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників.