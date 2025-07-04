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04.07.2025  20:16   Рита Парфенова

Статистика 200-бальних результатів НМТ-2025: скільки випускників Харківщини досягли максимуму

У 2025 році 227 випускників із Полтавської, Сумської та Харківської областей отримали 257 оцінок по 200 балів на Національному мультипредметному тесті.

Новини Харкова: 200-бальні результати НМТ-2025

Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко оприлюднив попередні дані щодо 200-бальних оцінок на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року по регіону, передає РЕДПОСТ.

За інформацією центру, усього 227 випускників з Полтавської, Сумської та Харківської областей отримали 257 результатів із максимальною оцінкою — 200 балів. Найбільше високих балів зафіксовано з математики — 83, української мови — 69, а також англійської — 68.

Вражаючим є факт, що випускниця Миргородського ліцею імені Т.Г. Шевченка з Полтавської області отримала 4 максимальні бали, що серед усіх випускників України є лише у трьох осіб.

У Харківській області двоє випускників — з Харківського академічного ліцею № 45 та Харківського ліцею № 154 — отримали по три результати на 200 балів.

Ще шестеро здобули по два максимальні бали. Серед них випускники Харківського фізико-математичного ліцею № 27, ліцеїв № 66, № 85, № 119, № 161 «Імпульс» міста Харкова та Гаврилівського ліцею Барвінківської громади.

І ще 89 учасників отримали один 200-бальний результат: 68 із закладів освіти Харкова, три з закладів обласного підпорядкування, по два з Мерефи, Берестина та с-ща Новопокровка. По одному із міст Балаклія, Валки, Златопіль, Зміїв, Люботин, Слобожанське, Чугуїв, селищ Безлюдівка, Кегичівка, Сахновщина, Старий Салтів, та села Сковородинівка. Усього 97 випускників закладів освіти області (з них м. Харків – 75) отримали 107 оцінок (з них м. Харків – 84).

Найбільше балів отримано з математики — 35, англійської — 29 та української мови — 25. Водночас 13 випускників минулих років також показали результат у 200 балів.

Варто зазначити, що наявність 200-бальних оцінок не є єдиним показником ефективності навчального процесу у закладах освіти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Міністерство освіти і науки України визначило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників.

Тэги:  нмт, освіта, харків
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