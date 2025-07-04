04.07.2025 21:05 Рита Парфенова

У Харкові під час купання потонула 11-річна дівчинка — тіло дістали водолази

На Петренківському водосховищі в Харкові загинула дитина 2013 року народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

4 липня близько 17:45 рятувальники отримали повідомлення про зникнення дитини у водоймі в Немишлянському районі Харкова. Трагедія сталася на Петренківському водосховищі, де під час купання зникла 11-річна дівчинка. За попередніми даними, дитина відплила на відстань приблизно 15 метрів від берега й раптово зникла під водою.

Очевидці події намагалися самотужки знайти дівчинку, однак безуспішно. На місце викликали водолазів Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Після проведення пошукових робіт тіло дитини виявили під водою та дістали на берег.

Рятувальники вкотре звертаються до батьків із проханням уважно стежити за дітьми біля водойм. Навіть коротке відволікання може коштувати життя.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень на водоймах у Харківській області потонули хлопчик та дівчинка.