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24.07.2025  08:35   Рита Парфенова

Тіло чоловіка вилучили з водойми біля села Березівка на Харківщині

На Харківщині рятувальники дістали тіло 35-річного чоловіка з водойми. Подробиці трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

потонув

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харківському районі рятувальники ДСНС прибули на виклик щодо виявлення тіла загиблого чоловіка у водоймі поблизу села Березівка. Загиблому було 35 років – він 1990 року народження.

Причини й обставини загибелі наразі з’ясовують слідчі та працівники поліції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Нескорених рятувальники дістали з річки Харків тіло потопельника. Причини загибелі встановлює поліція.

Тэги:  потонув, харків
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