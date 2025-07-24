Тіло чоловіка вилучили з водойми біля села Березівка на Харківщині

На Харківщині рятувальники дістали тіло 35-річного чоловіка з водойми. Подробиці трагедії наразі встановлюють правоохоронці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У Харківському районі рятувальники ДСНС прибули на виклик щодо виявлення тіла загиблого чоловіка у водоймі поблизу села Березівка. Загиблому було 35 років – він 1990 року народження.
Причини й обставини загибелі наразі з’ясовують слідчі та працівники поліції.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Нескорених рятувальники дістали з річки Харків тіло потопельника. Причини загибелі встановлює поліція.
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