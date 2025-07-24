24.07.2025 08:17 Рита Парфенова

Обстріли і пожежі на Харківщині: три тіла під завалами, десятки вибухівок

Рятувальники боролися з вогнем у Чугуївському та Ізюмському районах. Найстрашніша ситуація — у Підлимані, де внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідовували наслідки обстрілів у двох районах області — Чугуївському та Ізюмському.

У селі Підлиман Ізюмського району внаслідок нічного обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Вогонь охопив 100 кв. м площі. Після гасіння пожежі рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох загиблих.

Крім того, в області було ліквідовано ще одну пожежу в природному середовищі — вогнем пошкоджено 200 кв. м екосистеми.

Піротехнічні підрозділи ДСНС провели розмінування — упродовж доби знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.

Загалом протягом доби на території Харківської області підрозділи ДСНС здійснили 35 виїздів на різні надзвичайні події. З них:

10 викликів були пов’язані з пожежами, включно з двома випадками, що виникли через обстріли;

4 рази рятувальники залучались до аварійно-рятувальних та інших термінових робіт;

13 виїздів здійснили з метою надання допомоги мешканцям та комунальним службам;

1 раз перевіряли територію після ворожого обстрілу;

7 викликів мали інший характер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.