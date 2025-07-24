Обстріли і пожежі на Харківщині: три тіла під завалами, десятки вибухівок

Рятувальники боролися з вогнем у Чугуївському та Ізюмському районах. Найстрашніша ситуація — у Підлимані, де внаслідок обстрілу загинули троє людей.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідовували наслідки обстрілів у двох районах області — Чугуївському та Ізюмському.
У селі Підлиман Ізюмського району внаслідок нічного обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Вогонь охопив 100 кв. м площі. Після гасіння пожежі рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох загиблих.
Крім того, в області було ліквідовано ще одну пожежу в природному середовищі — вогнем пошкоджено 200 кв. м екосистеми.
Піротехнічні підрозділи ДСНС провели розмінування — упродовж доби знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.
Загалом протягом доби на території Харківської області підрозділи ДСНС здійснили 35 виїздів на різні надзвичайні події. З них:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.
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