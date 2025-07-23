23.07.2025 08:22 Рита Парфенова

Удар дронами по ринку на Харківщині: пожежа охопила 500 «квадратів», є постраждала (фото)

Увечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Увечері вівторка, 22 липня, російська армія завдала удару дронами-камікадзе по ринку в смт Великий Бурлук, що на Харківщині. Через влучання на території ринку спалахнула масштабна пожежа, яка охопила приблизно 500 квадратних метрів.

Вогонь знищив торговельні павільйони, частково пошкоджено також будівлю місцевого поштового відділення та інші об’єкти комерційної інфраструктури. На місце оперативно прибули рятувальники, яким вдалося локалізувати й ліквідувати пожежу.

Внаслідок атаки постраждала жінка — медики зафіксували у неї гостру стресову реакцію.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 липня 2025 року близько 16:00 у Куп’янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.