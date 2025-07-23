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23.07.2025  08:22   Рита Парфенова

Удар дронами по ринку на Харківщині: пожежа охопила 500 «квадратів», є постраждала (фото)

Увечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.

Новини Харкова: велика пожежа від удару дронами по ринку у Великому Бурлуці

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Увечері вівторка, 22 липня, російська армія завдала удару дронами-камікадзе по ринку в смт Великий Бурлук, що на Харківщині. Через влучання на території ринку спалахнула масштабна пожежа, яка охопила приблизно 500 квадратних метрів.

Новини Харкова: велика пожежа від удару дронами по ринку у Великому Бурлуці

Вогонь знищив торговельні павільйони, частково пошкоджено також будівлю місцевого поштового відділення та інші об’єкти комерційної інфраструктури. На місце оперативно прибули рятувальники, яким вдалося локалізувати й ліквідувати пожежу.

Внаслідок атаки постраждала жінка — медики зафіксували у неї гостру стресову реакцію.

Новини Харкова: велика пожежа від удару дронами по ринку у Великому Бурлуці

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 липня 2025 року близько 16:00 у Куп’янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Новини Харкова: велика пожежа від удару дронами по ринку у Великому Бурлуці

Новини Харкова: велика пожежа від удару дронами по ринку у Великому Бурлуці

Новини Харкова: велика пожежа від удару дронами по ринку у Великому Бурлуці

Новини Харкова: велика пожежа від удару дронами по ринку у Великому Бурлуці

Новини Харкова: велика пожежа від удару дронами по ринку у Великому Бурлуці

Тэги:  пожежа, дснс, обстріл, харків, агрессия россии
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