Фейк про «гуманітарну допомогу» в Україні: шахраї прикриваються логотипом Червоного Хреста

В інтернеті з’явилася фейкова інформація про фінансову допомогу від Українського Червоного Хреста. Зловмисники створюють підроблені ресурси та збирають персональні дані громадян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Червоний Хрест.
У соціальних мережах почали масово поширювати фейкову інформацію про буцімто гуманітарну допомогу сім’ям від Українського Червоного Хреста. Шахраї, прикриваючись логотипом та зображеннями організації, намагаються обдурити громадян, аби отримати їхні персональні дані та фінансову інформацію.
Варто зазначити, що жодна подібна програма не була офіційно анонсована Українським Червоним Хрестом. Вся достовірна інформація щодо діяльності організації розміщується винятково на її офіційному вебсайті та перевірених сторінках у соціальних мережах.
Будьте обачні — уникайте переходів за підозрілими посиланнями та не діліться особистими даними на невідомих платформах. Пам’ятайте: довіряти слід лише перевіреним джерелам, щоб убезпечити себе та близьких.
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