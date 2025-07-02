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02.07.2025  18:15   Віталій Хіневич

На Харківщині підозрюють жінку в незаконному заволодінні коштами допомоги на проживання ВПО

Правоохоронці викрили 61-річну мешканку, яка протягом тривалого часу незаконно отримувала кошти соціальної допомоги, призначеної її вже померлій матері — особі з числа внутрішньо переміщених осіб у селищі Солоницівка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Як встановили дізнавачі, жінка продовжувала користуватися банківською карткою матері, на яку надходили гроші. 
 
Внаслідок незаконних дій державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 16 000 гривень.
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області дізнавачі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зловмисник у Харкові проник до будинку через вікно і вкрав гроші.
 
Тэги:  події, харків
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