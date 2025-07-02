На Харківщині підозрюють жінку в незаконному заволодінні коштами допомоги на проживання ВПО

Правоохоронці викрили 61-річну мешканку, яка протягом тривалого часу незаконно отримувала кошти соціальної допомоги, призначеної її вже померлій матері — особі з числа внутрішньо переміщених осіб у селищі Солоницівка.
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