02.07.2025 17:40 Віталій Хіневич

Низку меморіальних дошок встановлять у Харкові

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 2 липня, підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок.

Так, будуть встановлені пам’ятні знаки загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від збройної агресії рф. Для увічнення пам’яті про них на фасадах шкіл буде розміщено 10 меморіальних дошок, передає РЕДПОСТ.

Крім того, виконком затвердив рішення про встановлення пам'ятного знаку Володимиру Сташису - вченому-правознавцю, колишньому першому проректору Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1968-2010), Герою України, Почесному громадянину міста Харкова. Меморіальна дошка з’явиться на фасаді житлового будинку за адресою: вул. Сумська, 126.

Також виконком схвалив встановлення пам'ятного знаку Олександру Пивовару - колишньому начальнику Управління Служби безпеки України в Харківській області, кавалеру ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Почесному громадянину Харківської області. Меморіальну дошку встановлять на фасаді житлового будинку за адресою: пр. Незалежності, 5.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували вулиці на честь загиблих пілотів Устименка та Меся.