Зловмисник у Харкові проник до будинку через вікно і вкрав гроші

15 травня до відділу поліції звернулася мешканка Основ`янського району та повідомила, що у неї з будинку зникла велика сума грошей.
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2 липня відзначають День податківця України.
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