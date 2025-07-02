02.07.2025 17:15 Віталій Хіневич

Зловмисник у Харкові проник до будинку через вікно і вкрав гроші

15 травня до відділу поліції звернулася мешканка Основ`янського району та повідомила, що у неї з будинку зникла велика сума грошей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисник розбив вікно, проник до будинку та викрав кошти в сумі близько 65 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений чоловік 32 років.

Слідчі відділу поліції під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури міста Харкова повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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