У Харкові перейменували вулиці на честь загиблих пілотів Устименка та Меся

У Харкові з’явилися вулиця Максима Устименка та алея Мунфіша.
Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії Харківської міськради, передає РЕДПОСТ.
У Харкові два топоніми отримали нові назви на честь загиблих українських пілотів – Героїв України Максима Устименка та Олексія Меся. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради.
Згідно з новими назвами:
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що обидва льотчики навчалися в Харкові й були тісно пов’язані з містом. За його словами, Максим Устименко здійснив героїчний вчинок – відвів літак від населеного пункту, чим врятував життя мирних мешканців, але сам загинув.
Нагадаємо, пілот Максим Устименко загинув у ніч на 29 червня 2025 року під час виконання бойового завдання. Олексій Месь (позивний «Мунфіш») загинув 26 серпня 2024 року.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві вулиці Харкогва будуть названі на честь Героїв України – Максима Устименка та Олексія Меся.
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