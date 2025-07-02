02.07.2025 14:19 Рита Парфенова

У Куп’янську викрили катівню окупантів: прокуратура оголосила підозри 18 особам

Під час окупації Харківщини в будівлі Куп’янського райвідділу поліції функціонувала катівня, де мирних мешканців утримували в нелюдських умовах та піддавали тортурам. Серед підозрюваних – колишні поліцейські, військові рф та бойовики «л/днр».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У період з березня по вересень 2022 року під час тимчасової окупації частини Харківської області на базі Куп’янського районного відділу поліції діяла катівня, організована окупантами. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з цивільними. Людей утримували в антисанітарних умовах без доступу до води, медичної допомоги та їжі. У багатьох камерах не вистачало місця навіть для сидіння.

Потерпілих били руками, ногами, палицями, застосовували електрострум. Катування супроводжувалися погрозами, вимогами до фальшивих зізнань у співпраці з ЗСУ або СБУ, а також психологічним терором — імітаціями розстрілів та змушуванням копати собі «могили». Частина постраждалих і досі перебуває у полоні на окупованих територіях.

Після звільнення Куп’янська слідчі встановили понад 110 потерпілих — серед них були вчителі, рятувальники, ветерани бойових дій, волонтери та держслужбовці. У межах розслідування правоохоронці ідентифікували 18 осіб, причетних до організації тортур або охорони місця незаконного утримання. Серед них – так званий «начальник» окупаційного управління внутрішніх справ, військовослужбовці рф, бойовики «л/днр» і колишні українські поліцейські, які зрадили присязі.

Усім 18 фігурантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), а частині з них також у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Двоє обвинувачених постануть перед судом особисто. Решту підозрюваних оголошено у розшук.

Розслідування ведуть слідчі поліції Харківщини за процесуального керівництва обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснює ДСР Нацполіції.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині.