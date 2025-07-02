Міськрада Харкова скоригувала бюджет: збільшили видатки на відновлення житла та вуличні укриття

2 липня на позачерговій сесії Харківської міської ради ухвалили зміни до бюджету на 2025 рік. Причина – надходження другого траншу кредиту і гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку.
У Харкові ухвалили зміни до бюджету територіальної громади на 2025 рік. Відповідне рішення було прийняте під час позачергової сесії міськради 2 липня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Як пояснили в Департаменті бюджету і фінансів, зміни зумовлені надходженням другого траншу кредиту в розмірі 5 млн євро та гранту на 2 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку.
Згідно з умовами угоди, ці кошти спрямують на оплату праці працівників комунальних підприємств: «Харківські теплові мережі», «Харківський метрополітен», «Салтівське депо» та «Тролейбусне депо №2».
Окрім того, в рамках перерозподілу бюджетних призначень збільшили фінансування за кількома напрямками:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада 2 липня проведе позачергову сесію. На порядку денному – зміни до міського бюджету, затвердження програми відновлення пошкоджених об’єктів, питання комунальної власності, приватизації, перейменування підприємств і топонімії.
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